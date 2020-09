Halsema: snelle coronatest is lichtpuntje

“Het lichtpuntje vandaag is wel de ontwikkeling van snelle testen door TNO en GGD samen. Juist in een regio waar het aantal besmettingen zo groot is.” Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam bij een perspreview van de proefopstelling voor een nieuwe, klaar-terwijl-u-wacht coronatest in de RAI in Amsterdam. De hoofdstad telt momenteel de meeste coronabesmettingen in Nederland. “Snelle testen beschermen mensen, maar ze zorgen er ook voor dat we onze stad beter kunnen beschermen. En daarmee ook onze economie en ons sociale leven”, aldus Halsema.

Na vijf maanden werk in het laboratorium van TNO is deze snelle LAMP-test (Loop mediAted isotherMal amPlification) klaar voor een proef met echte mensen als proefkonijnen. De GGD Amsterdam gaat er twee weken mee proefdraaien in een ‘pop-uplaboratorium’ naast de reguliere teststraat in de RAI. In die ruimte staan verschillende machines waarin de testbuisjes volautomatisch worden onderzocht. De sneltest levert binnen het uur een uitslag. Bij de huidige PCR-test is dat 24 tot 48 uur.

“Op deze testlocatie in de RAI worden 3000 PCR-tests per dag afgenomen. We vragen straks of de deelnemers ook aan de proef met de LAMP-test willen meedoen. Zo ja, dan wordt er een tweede monster genomen”, zegt Mariken van der Lubben, hoofd van het eigen lab van de GGD Amsterdam. De uitslagen van de twee tests worden met elkaar vergeleken. “De komende twee weken moeten in totaal 800 à 1000 monsters worden afgenomen. Dat zijn er genoeg om te kunnen beoordelen of de nieuwe test betrouwbaar is. We beginnen donderdag of vrijdag.”

Bart Keijser, microbioloog bij TNO, is de bedenker van de LAMP-test. Hij legt uit: “We hebben een methode bedacht om het genetisch materiaal van het virus te vermeerderen en een kleurtje te geven. Deze methode lijkt op PCR, de huidige methode, maar werkt anders omdat we werken bij een constante temperatuur en dat maakt het simpeler, sneller en goedkoper.”

Valt de proef goed uit en blijkt de nieuwe methode betrouwbaar, dan kan er snel worden opgeschaald, aldus Mariken van der Lubben. “We zijn al in gesprek met het ministerie van VWS over de landelijke uitrol van deze test, het is geen Amsterdams feestje.”

Naast de LAMP-test doet de GGD Amsterdam ook proeven met andere snelle coronatests, zoals een ademtest en een test met laser. Daarvoor wordt in Amsterdam-Zuidoost momenteel een testpaviljoen gebouwd, waar volgens Van der Lubben over een maand wordt begonnen met het afnemen van de LAMP-test.