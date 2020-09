Rechtbanken blijven open na verscherping coronamaatregelen

De verscherpte coronamaatregelen hebben vooralsnog geen invloed op de rechtbanken. Pers en belangstellenden blijven op beperkte schaal welkom bij fysieke zittingen. “Omdat alle gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalvemeter-norm zijn ingericht, kunnen fysieke zittingen in rechtszalen op een veilige manier doorgaan”, laat de Raad voor de rechtspraak weten.

Rechtszaken kunnen, zoals momenteel vaker gebeurt, op een alternatieve digitale wijze worden gehouden. De rechtspraak heeft de afgelopen tijd een aantal zaken waar veel belangstelling voor is (deels) via livestream uitgezonden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de uitspraak in de drievoudige moordzaak van Thijs H. en dinsdag bij de inhoudelijke behandeling van de 34-jarige man die wordt verdacht van het doden van twee schoonmakers in een bioscoop in de binnenstad van Groningen.

Rechtbanken en gerechtshoven sloten half maart voor twee maanden hun deuren vanwege de coronacrisis, alle zaken moeten uitgesteld worden. Zo’n 17.000 rechtszaken konden hierdoor niet doorgaan.