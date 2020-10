‘Alle scholen voor winter voorzien van ventilatie lukt nooit’

Het gaat nooit lukken om alle scholen in Nederland voor de winter van een goed ventilatiesysteem te voorzien. Volgens voorzitter Wouter Wijma van de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) komt de installatiebranche daarvoor capaciteit tekort. Hij denkt dat voor veel scholen thuisonderwijs de enige manier is om op een verantwoorde manier door de komende periode te komen.

Vanwege de corona-uitbraak is er opeens veel aandacht voor goede ventilatiesystemen. Maar in veel schoolgebouwen voldoet de ventilatie niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen, kwam eerder op donderdag aan het licht. “Als ik de cijfers zo bekijk gaat het nog om ongeveer 2000 scholen. Dan heb je het al gauw over 20.000 tot 40.000 lokalen. Dat gaan we niet redden”, zegt Wijma tegen het ANP.

Onderwijsminister Arie Slob heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om schoolbesturen en gemeenten te helpen de ventilatie in scholen op orde te krijgen. Scholen die nog niet aan de minimale ventilatie-eisen voldoen, krijgen het advies om continu ramen en deuren open te zetten. Dat is in de koudere maanden van het jaar waarschijnlijk lastig. Ook kunnen scholen andere maatregelen nemen, zoals extra ventilatieroosters of hogere klapramen installeren.

Een ventilatiesysteem aanleggen kost veel tijd, benadrukt de VLA-voorzitter. “Geen enkele school is hetzelfde.” De branchevoorman wijst erop dat het doorgaans zeker drie maanden duurt om een systeem aan te leggen in een school. Volgens hem zijn er ongeveer 5000 installateurs in Nederland, maar die hebben ook nog andere klussen. In het meest gunstige geval zou het mogelijk zijn om dit jaar nog ongeveer driehonderd scholen van een ventilatiesysteem te voorzien, schat Wijma in. “Maar dan zijn er dus nog 1700 scholen waar dit nog niet lukt.”

Noodoplossingen als een luchtreiniger in de klas plaatsen, bieden volgens Wijma geen goed alternatief. Die maken veel herrie, zegt hij. Een beter idee zou volgens hem zijn om prioriteit te geven aan bepaalde scholen, waar bijvoorbeeld praktijkonderwijs gegeven wordt. Dat zou dan landelijk gecoördineerd moeten worden.

Sinds augustus staat de ventilatie in scholen hoog op de agenda, nadat in een verzorgingstehuis in Maassluis was gebleken dat een ventilatiesysteem mogelijk een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus. Volgens het RIVM is de kans dat corona via kleine druppeltjes (aerosolen) wordt verspreid klein, maar is het in het algemeen goed dat scholen voldoen aan de ventilatierichtlijnen.