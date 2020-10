De Bijenkorf stelt in alle filialen mondkapjes verplicht

De Bijenkorf gaat vanaf donderdag ook klanten in zijn overige warenhuizen in Amstelveen, Utrecht en Maastricht verplichten een mondkapje te dragen. Eerder waren de mondkapjes alleen verplicht in de filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.

Premier Mark Rutte zei woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer dat voor heel Nederland een dringend advies geldt om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen. Maandag gold dat advies alleen nog voor de grote steden. “De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten hebben altijd onze prioriteit”, laat een woordvoerder van de Bijenkorf weten.

Bij de deur van de warenhuizen zien speciaal daarvoor aangestelde veiligheidsco√∂rdinatoren toe dat alle klanten een mondkapje dragen. Bezoekers die geen mondmasker bij zich hebben, krijgen er gratis eentje uitgereikt. Volgens de woordvoerder volgen bezoekers de maatregelen “over het algemeen goed op” en zijn medewerkers tevreden met de nieuwe maatregel.