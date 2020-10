Gasten op receptie of diner na huwelijk mag in Zeeland wel

Wie de komende drie weken in Zeeland in het huwelijk treedt, mag daarna in die provincie wel een feestje of een etentje geven voor maximaal dertig mensen. De veiligheidsregio Zeeland heeft donderdag besloten dat de horeca daarvoor een vrijstelling krijgt, zodat “de gasten na het jawoord nog samen kunnen komen met het bruidspaar”.

Zeeland maakt daarmee een uitzondering op de nieuwe coronaregels. Die schrijven voor dat voor een huwelijksfeest de regels van de horeca gelden: er kan slechts voor vier personen of één huishouden worden gereserveerd. Zeeland staat dertig mensen toe op de receptie, het diner of het feest, mits die zich verder wel aan alle coronaregels houden, zoals afstand houden en blijven zitten.

Bij de huwelijksvoltrekking mogen in heel Nederland binnen dertig mensen aanwezig zijn en buiten veertig. Alleen bij een kerkelijk huwelijk zijn honderd mensen welkom, want voor kerken gelden andere coronaregels.