“Ik werk in een hetero normatief bedrijf, maar ben niet een doorsnee mannelijke man”

Ben jij jezelf op werk? Deze vraag staat dit jaar centraal op dinsdag 6 oktober: Diversity Day. De dag dat bedrijven een eigen activiteit organiseren om aandacht te vragen voor diversiteit. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren. Mohan Verstegen (40) werkt als arts bij het Ministerie van Defensie en levert op zijn eigen unieke manier een bijdrage aan meer diversiteit en inclusie, niet alleen op zijn werk, maar ook daarbuiten.

Het fundament voor zijn drijfveer om zich in te zetten voor meer diversiteit ligt enerzijds in zijn opvoeding. “Ik ben keurig door mijn beide ouders opgevoed. Mijn vader komt uit een rood mijnwerkers gezin, heel socialistisch. Daar heb ik de zorg voor elkaar van meegekregen. Mijn moeder komt van de gegoede burgerij in Maastricht. Van haar heb ik het liberale gedachtegoed meegekregen. Je mag zijn wie je bent en je mag je leven inrichten zoals jij dat wilt. Die twee samen hebben mij gevormd om enerzijds te zien wie ik ben en anderzijds dit ook anderen te gunnen.”

Naast zijn opvoeding is zijn gekleurdheid een drijfveer om diversiteit op de agenda te zetten. Hij is geadopteerd uit India en Nederlands opgevoed. “Als je mij vraagt of er momenten zijn geweest in mijn leven dat ik van mijn gekleurdheid last heb gehad, dan is het antwoord ja. Maar misschien niet in de heftigheid zoals anderen dat ervaren. Ik ben ook weleens afgewezen voor een baan, uitgescholden op straat of bedreigd op internet vanwege mijn huidskleur.” Hij woont inmiddels tien jaar samen met zijn vriend in Amsterdam. Met zijn homoseksualiteit heeft hij het in zijn puberteit moeilijk gehad. Alle gevoelens heeft hij doorgemaakt: verdriet, woede, angst, schaamte en ontkenning.”

Geen doorsnee mannelijke man

De mate waarin je gewaardeerd of gediscrimineerd wordt binnen een bedrijf of samenleving wordt niet door één factor bepaald, aldus Mohan. “Dit hangt af van meerdere factoren, zoals kleur, afkomst, leeftijd, gender, seksuele voorkeur. Dat is wat je meekrijgt in je leven en de optelsom van deze factoren maakt of je je gewaardeerd voelt of niet. In dat opzicht ben ik wel een beetje een sprekend voorbeeld: ik ben niet jong of oud, maar oud genoeg om te weten dat je jong moet blijven. Ik ben gekleurd, maar Nederlands opgevoed. Ik werk in een hetero normatief bedrijf, maar ben niet een doorsnee mannelijke man, om het maar even zo uit te drukken. Dit zijn allemaal factoren die mij in algemene zin drijven om daar wat mee te doen.”

Die drive om iets met diversiteit te doen, kwam niet vanzelf. Lange tijd heeft Mohan er niets meegedaan, tot hij 38 werd. “Twee jaar geleden dacht ik: ik draag emotionele bagage met me mee, maar dit kan ik ook positief inzetten. Ik heb een mening, ik sta ergens voor en misschien moet ik daar wat mee gaan doen. Als experiment ben ik mijn verhaal op sociale media gaan delen en dat is uit de hand gelopen. Nu word ik gevraagd voor bijeenkomsten, praatjes, webinars en interviews over diversiteit en inclusie, zowel binnen defensie, maar ook daarbuiten.”

Mohan geeft op zijn werk ongevraagd en gevraagd advies over alles wat met diversiteit te maken heeft. Zo heeft hij een bijdrage geleverd aan de zwartepieten discussie en heeft hij een paar weken geleden voorlichting gegeven over wat diversiteit en inclusie kan betekenen aan een groep midden kader militairen: man, wit, middelbare leeftijd. “Ik sluit aan bij activiteiten, geef webinars en workshops en schrijf een mail naar het interne blad van defensie, waar nog wel wat stappen gezet mogen worden als het om diversiteit gaat. Daar ga ik dan vervolgens mee in gesprek. De top van defensie wil heel graag een inclusief bedrijf en een diverse samenstelling hebben, maar hoe doe je dat? We zijn een groot log overheidsbedrijf en er zit ook wel een stukje weerstand bij een deel van de medewerkers. We zijn immers van oudsher een conservatief bedrijf. Maar ik heb veel hoop en zie nu al dat de jongere generaties er anders tegenaan kijken. Ze vinden diversiteit een belangrijk thema. Verandering gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het kost gewoon tijd en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Een inspiratie voor anderen

Wat hij doet, inspireert anderen. Hij krijgt dagelijks positieve berichten van mensen die door hem geïnspireerd zijn geraakt, bijvoorbeeld om bij defensie te gaan werken of te blijven werken. “Ik zet groepen mensen aan het denken en maak ze bewust. Daar heb ik een invloed op.” Gaat hij op Diversity Day nog iets doen? “Ik ga heel hard werken. Ik werk als dokter en we zitten midden in de coronatijd. Dat betekent dat mijn agenda vol zit. Ik ga wel nog twee webinars geven. En ik ga zeker nog een post plaatsen op social media. Ik wil dit keer iets anders doen. Ik ga een post maken voor vrouwen met de boodschap: sta eens op voor een vrouw of schuif een stoel aan voor een vrouw. We mogen voor elkaar opkomen.”

We zijn op de goede weg, ook defensie, aldus Mohan. “De instelling van de top is goed, nu mogen er concrete acties komen. Dat vergt besluitvorming, moed en durf, in plaats van te blijven hangen in analyses, plannen en roadmaps. We mogen het komende jaar van denken naar echt doen. We weten allemaal dat er vrij weinig vrouwen in de top van defensie zitten, maar we doen er niets aan. Defensie zet zich in voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Als je daar voor staat en als dit je missie is, dan moet je dit intern laten zien en zelf uitstralen en waarmaken.”

