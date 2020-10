Nachtelijk verkiezingsdebat VS trekt in Nederland 140.000 kijkers

Tienduizenden mensen in Nederland hebben woensdag de wekker gezet om naar het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden te kijken. Naar een speciale nachtelijke uitzending van Op1, gepresenteerd door Jeroen Pauw en Sophie Hilbrand, keken gemiddeld 140.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In totaal keken 328.000 mensen minstens een minuut. KijkOnderzoek publiceert sinds half augustus ook het totale aantal kijkers, dat vaak veel hoger ligt omdat niet iedereen het hele programma kijkt maar slechts een deel. Als mensen minimaal een minuut aaneengesloten hebben gekeken worden ze meegeteld bij het totaal.

Het debat verliep nogal chaotisch. De twee, die onder meer Trumps leiderschap, de coronapandemie, racisme, de economie en de integriteit van de aanstaande presidentsverkiezingen bediscussieerden, wisselden meermaals beledigingen uit. Trump kwam niet alleen hard in aanvaring met Biden maar ook met debatleider Chris Wallace vanwege zijn vele interrupties.

In Amerika was er minder animo voor het eerste verkiezingsdebat in vergelijking met vier jaar geleden. Naar schatting 28,8 miljoen mensen stemden af ​​op de vier grote zenders ABC, CBS, NBC en Fox. Dat is minder dan het recordaantal van 45,3 miljoen kijkers in 2016.