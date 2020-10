Sazias en Van Brenk ontkennen ruzie in 50PLUS over lijsttrekker

Tweede Kamerlid Léonie Sazias en fractievoorzitter Corrie van Brenk ontkennen dat er een splitsing in de fractie van 50PLUS dreigt. Wel verschillen ze van mening over wie de lijsttrekker moet worden.

Er is een filmpje naar buitengekomen waarbij Sazias zegt dat Van Brenk niet past in het profiel dat de partij nodig heeft voor het lijsttrekkerschap. Sazias zei dat tijdens een bijeenkomst met Limburgse partijleden. Het filmpje had pas na zaterdag naar buiten moeten komen, aldus Sazias.

Volgens Van Brenk is het geen nieuws dat Sazias een concurrent steunt. “Daar heeft ze nooit een geheim van gemaakt.” Sazias staat achter de keuze van het partijbestuur voor het lijsttrekkerschap: Liane den Haan van ouderenbond ANBO. Daar is Sazias eerder woordvoerder bij geweest.

Er is volgens zowel Van Brenk als Sazias geen splitsing of ruzie in de driekoppige Kamerfractie. “Corrie is een geweldig Kamerlid”, zegt Sazias. “We vergaderen dinsdag als fractie gewoon weer samen”, laat Van Brenk weten.

50PLUS kent een verleden van veelvuldig ruzie maken. Eerder dit jaar stapte partijleider en fractievoorzitter Henk Krol nog op na een hevige interne strijd. Datzelfde deed uiteindelijk partijvoorzitter Geert Dales.

Er hebben zich voor het lijsttrekkerschap zes kandidaten gemeld. Daar staan Van Brenk en Den Haan tegenover elkaar. Het belangrijkste pijnpunt is dat de ANBO eerder onder voorwaarden akkoord is gegaan met het pensioenakkoord.

Dat pensioenakkoord moet van Van Brenk en haar medestander Martin van Rooijen, senator in de Eerste Kamer, juist van tafel. Dat standpunt zal tot de verkiezingen in maart door de fracties van 50PLUS in de Eerste en Tweede Kamer worden uitgedragen, benadrukt Van Brenk.

Ze gaat er niet vanuit dat de nieuwe lijsttrekker van deze lijn gaat afwijken. “Dat willen onze leden niet.” Van Brenk is optimistisch dat ze zaterdag als nieuwe lijsttrekker uit de bus komt. Gebeurt dat niet, dan stopt ze na de verkiezingen als Kamerlid.