Sfeer thuis mede bepalend in vatbaarheid virus

De nieuwe maatregelen slaan hard in. De beperkingen in het contact, geen publiek bij wedstrijden van sportclubs, de vroege sluitingen van horeca en het nog altijd veel thuiswerken maken dat de dagen nog steeds anders zijn dan normaal. En dat werkt door. Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het virus nog steeds veel van ons allemaal.

Maar ook de herfst en het vallen van de blaadjes werkt daar niet in mee. Gevoelens als angstig of somber zijn, stress ervaren zijn niet vreemd. Gezelschap, naar buiten en contact en gesprekken met anderen zijn belangrijk voor ons.

Zo maak je een fijn thuis

Ook de sfeer thuis is mede bepalend. Goed kunnen praten maar ook je familieleden hun eigen ruimte gunnen werken positief. Net als sfeer creëren waarin je je prettig en relaxed kunt voelen. Tijd dus om te kijken waar we zelf veranderingen kunnen aanbrengen om de tijd zo comfortabel mogelijk door te komen.

Zorg bijvoorbeeld voor een fijne geur. Er zijn tegenwoordig heel wat geurstokjes, kaarsen, geurzakjes en zo meer op de markt. Geur beïnvloed je brein zonder dat je het merkt. Met lavendel kom je in je slaapkamer beter tot rust en dus in slaap. Met salie of lotus verdrijf je de ruzie uit huis en musk is een concentratietopper in je studeer of werkkamer, net als lentebloesem.

Kleur brengt leven

Maar ook met kleur of een andere muurdecoratie kun je je humeur positief beïnvloeden. Denk aan een canvas schilderijen of de hippe muurcirkels. Met de wanddecoratie van Sweetlivingshop.nl creëer je snel en makkelijk een relaxte strandsfeer met het gevoel van zon, zand en zee of krijg je een groenrijk Boheems gevoel. Ook prenten van oude grootmeesters als Rembrand zijn indrukwekkend en roepen een bepaald gevoel van rust of misschien juist wel creativiteit bij je op. Afbeeldingen zijn zelfs zo sfeerbepalend dat je daarmee elke ruimte een eigen identiteit kunt geven. Zo creëer je rust in je slaapkamer, gezelligheid in je woonkamer, een creatieve vibe in je werk- of studeerkamer en een warm welkom in je hal.

Lief zijn voor elkaar

Bedenk steeds dat je familie, huisgenoten, vrienden in dezelfde situatie zitten. Zijn ze even chagrijnig, laat ze tot rust komen of vraag of je kunt helpen. Ze opvrolijken met een lief berichtje, klein kaartje doet soms wonderen. Ook bij hen kun je aangeven dat het in de woon- of slaapkamer gezellig maken, helpt om je goed te voelen. Meerdere prenten geven je zelfs de mogelijkheid om per moment de sfeer aan te passen. Fijn als je je kamer voor meerdere doeleinden gebruikt.

Wat je verder kunt doe: