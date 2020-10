Uitreiking Gouden Kalveren kan doorgaan

De uitreiking van de Gouden Kalveren kan vrijdagavond zoals gepland doorgaan. Vanwege de dinsdag aangescherpte coronamaatregelen was het nog onzeker of er extra aanpassingen moesten worden gedaan, maar de veiligheidsregio Utrecht heeft donderdag groen licht gegeven.

Het Gouden Kalveren Gala maakt deel uit van het Nederlands Film Festival. Vanwege de coronacrisis is het festival dit jaar al grotendeels online en ook de awardceremonie zou al bescheiden worden gevierd. In de Stadsschouwburg in Utrecht wordt wel de rode loper uitgerold en zijn veel genomineerden aanwezig, al is de zaal dit jaar uiteraard een stuk minder vol.

De zwarte thriller Bumperkleef van Lodewijk Crijns en de familiefilm Kapsalon Romy van Mischa Kamp zijn met vijf nominaties de grootste kanshebbers. Beide films maken kans op het Kalf voor beste film en regie. Carice van Houten maakt kans op twee acteerprijzen, voor beste actrice in een serie (Red Light) en beste actrice in een film (Instinct). Ook acteur Shahine El-Hamus kan tweemaal in de prijzen vallen.