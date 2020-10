‘Zorgelijk’ aantal reddingen door Reddingsbrigade deze zomer

Het aantal mensen dat door de Reddingsbrigade deze zomer uit een levensbedreigende situatie uit zee moest worden gered is fors gestegen. Het ging om 164 zwemmers. In 2019 waren dat er nog 68. In totaal werd aan 770 zwemmers hulp geboden deze zomer.

Het totaal aantal hulpverleningsacties steeg van 5604 naar 6018 ten opzichte van een jaar eerder. Het is het derde jaar op rij dat het aantal hulpverleningen toenam.

Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, noemt de situatie zorgelijk: ‘We hadden verwacht dat veel Nederlanders naar de kust zouden komen deze zomer. Dat gebeurde ook. De aanhoudende hitte speelde daarin mee. De hulpverlening was daarop ook ingericht. Dit jaar zien we echter veel mensen naar het strand komen, die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee. En dus ook in problemen komen. Dat is zorgelijk en vraagt het uiterste van onze hulpverleners”.

Doordat meer mensen thuisbleven vanwege het coronavirus was het op warme dagen druk aan de kust. Tijdens de hittegolf in augustus kwam de Reddingsbrigade 2435 keer in actie, dat was de een na drukste week ooit. In augustus kwamen ook veel zwemmers aan de kust in de problemen door de sterke stroming en muien, de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. De Reddingsbrigade waarschuwde hier ook voor en heeft volgens Breedveld de afgelopen zomer zoveel als mogelijk voorlichting gegeven. “Ik roep de politiek op om meer te investeren in voorlichting over zwemveiligheid zodat zwemmers beter beslagen naar stranden en recreatiegebieden toekomen, en onze hulpverleners minder vaker in actie hoeven te komen”.