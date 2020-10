Coronacrisis noopt de Doelen in Rotterdam tot reorganisatie

Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam beëindigt het vaste dienstverband van negentien medewerkers. Het concert- en congresgebouw meldt vrijdag zich genoodzaakt te zien te reorganiseren vanwege de coronacrisis.

Directeur Janneke Staarink spreekt van een pijnlijke, maar ook onontkoombare stap. “Al sinds het begin van de coronacrisis zagen we aankomen dat wij op termijn niet meer aan onze betalingsverplichtingen zouden kunnen voldoen. Nu is het moment daar dat we moeten constateren dat naast het niet verlengen van tijdelijke contracten, de coronacrisis ook de Doelen dwingt tot een reorganisatie.”

De negentien medewerkers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd, vullen samen vijftien voltijdsbanen in. Volgens het jaarverslag 2018 van de Doelen, telde het concert- en congresgebouw eind dat jaar 73 medewerkers (verdeeld over 64 fte) en 74 oproepkrachten.

De Doelen tekent aan dat alle congres-, culturele en eventlocaties in Nederland hard worden geraakt door de huidige coronamaatregelen. De afgelopen maanden heeft de Doelen gebruikgemaakt van verschillende noodregelingen zoals de NOW. “Een organisatie als de Doelen wordt extra hard geraakt omdat het een groot deel van de inkomsten zelf verdient, bijvoorbeeld door het huisvesten van grote, internationale congressen”, aldus de Doelen. Met name de grote en internationale congressen vinden door de huidige coronamaatregelen echter voorlopig niet meer in de oude omvang plaats.