Defensie wil personeel van KLM en IHC overnemen

Defensie is in overleg met onder meer KLM en Royal IHC om overtollig personeel over te nemen. De krijgsmacht kampt al jaren met een groot personeelstekort. Er staan meer dan 9000 vacatures open.

Een woordvoerder van het departement bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover. Defensie heeft onder andere een groot gebrek aan technisch personeel. Er wordt met meer ondernemingen en brancheverenigingen gesproken.

Defensie voert al langer gesprekken met het bedrijfsleven over vormen van samenwerking. “Door Covid is het allemaal in een versnelling geraakt”, aldus de woordvoerder. Hoeveel mensen het ministerie hoopt over te nemen van KLM en IHC, kan de woordvoerder niet zeggen.