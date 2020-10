Herman Roozen nieuwe Stripmaker des Vaderlands

Herman Roozen is uitgeroepen tot nieuwe Stripmaker des Vaderlands en neemt op 1 januari het stokje over van Margreet de Heer die de afgelopen drie jaar deze titel droeg. Dat heeft de stichting aaStrips (all about Strips) bekendgemaakt tijdens het Stripweekend in Haarlem.

De nieuwe ambassadeur voor het stripverhaal pleit voor meer strips in de bibliotheek. “Strips staan al gauw in een raar hoekje tussen prentenboeken en young adult in, en dan zijn het ook nog eens voornamelijk Suske en Wiske en Donald Duck. Maar er zijn zoveel meer variĆ«teiten in strips, die net zo goed tussen de gewone boeken kunnen staan. Strips kunnen overal. Dat wil ik laten zien, en ik wil dat er meer strips beschikbaar komen om te lenen”, aldus Roozen.

Herman Roozen is een echte duizendpoot op stripgebied. Samen met Pieter Hogenbirk maakte hij de historische gagstrips over Rembrandt van Rijn, Michiel de Ruyter en de strip Van Oranje, een persiflage op de koninklijke familie. Hij schreef mee aan grappen voor DirkJan van Mark Retera en scenario’s voor Jan, Jans en de kinderen van Jan Kruis. Zijn werk verscheen ook in Donald Duck, Okki, Eppo en Tina.