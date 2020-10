OM wil tbs voor aspirant-zwemleraar wegens ontucht met 9 jongens

Een 22-jarige aspirant-zwemleraar die volgens het Openbaar Ministerie negen jongetjes in hun kruis betastte, moet daarvoor tbs met voorwaarden opgelegd krijgen. Daarnaast eiste het OM vrijdag voor de rechtbank in Arnhem 360 dagen cel die hij al heeft vastgezeten in voorarrest.

De man uit Arnhem was net klaar met zijn jeugd-tbs-behandeling voor eerdere zedendelicten, toen hij stage ging lopen bij een Arnhemse zwemvereniging. Tussen januari en eind mei 2019 kneep en betastte hij in Arnhem onder water de jongetjes van 6, 7, en 8 jaar in hun zwembroek.

Dat gebeurde veelal afgezonderd van de groep tijdens het ondersteunen bij schoolslag in het diepe en terwijl verderop ouders aan de rand van het bad stonden te kijken. Een jongetje moest ook met zijn hand in de zwembroek van de meester.