Omniversum Den Haag mag meer dan 30 mensen toelaten

Koepelbioscoop Omniversum in Den Haag mag komende weken meer dan dertig bezoekers in een zaal toelaten. Ook de Haagse Koninklijke Schouwburg en het Theater aan het Spui krijgen een ontheffing van het maximaal aantal bezoekers, evenals achttien andere cultuurpodia in de veiligheidsregio Haaglanden.

Het Theater aan het Vrijthof in Maastricht en drie andere podia in de veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben ook een ontheffing gekregen. Een aantal verzoeken tot ontheffing is nog in behandeling, laat de regio weten. Zuid-Limburg is naar eigen zeggen “terughoudend” geweest met het toekennen van ontheffingen, omdat het wacht op meer duidelijkheid vanuit het Rijk.

Sinds dinsdag geldt binnen de aangescherpte coronamaatregelen dat er in principe niet meer dan dertig mensen in een zaal bij elkaar mogen zitten. Voor “instellingen van groot belang” mogen veiligheidsregio’s een uitzondering maken, mits alle andere coronaregels goed nageleefd kunnen worden.

Donderdag maakten de meeste veiligheidsregio’s al bekend welke podia in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel. Onder meer TivoliVredenburg in Utrecht, de Stadsschouwburg in Haarlem en concertgebouw Musis Sacrum in Arnhem krijgen vrijstelling. Ook in Drenthe, Flevoland, delen van Gelderland, Groningen, Noord-Holland Noord, Zeeland, Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland zijn ontheffingen aangekondigd.

Brabant-Noord (rondom Den Bosch) geeft geen enkele ontheffing af en in Midden- en West-Brabant en Twente moeten “podia en andere gebouwen van groot belang” zelf om een ontheffing vragen, maar “met de grootste terughoudendheid”, aldus veiligheidsregio Twente. In Brabant Zuidoost blijft alles zoals het is, zolang podia zich aan de algemene coronaregels houden. Een aantal regio’s, zoals Rotterdam-Rijnmond, Gooi en Vechtstreek en Frysl├ón piekert nog over een besluit.