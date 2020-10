Ook geen ontheffing van veiligheidsregio voor Rotterdam Ahoy

Net als de Ziggo Dome en AFAS Live in Amsterdam hoort ook Rotterdam Ahoy niet bij de concertzalen die door de veiligheidsregio ontheffing hebben gekregen van de aangescherpte coronamaatregelen. Dat bevestigt een woordvoerder vrijdag.

Het bleef voor Rotterdam Ahoy lang onduidelijk of er vanuit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ontheffing zou komen zodat er meer dan dertig mensen de zaal in mogen bij een evenement. “Het was allemaal best laat, we konden er voor nu niet op wachten. Op basis van wat er maandag tijdens de persconferentie is aangekondigd hebben we daarom in overleg met de organisatoren uit voorzorg al wat evenementen geannuleerd”, aldus de woordvoerder.

De hele maand oktober staan er geen evenementen meer op de kalender van Rotterdam Ahoy. Optredens van onder anderen Beste Zangers Live en DI-RECT zijn verplaatst naar volgend jaar. Er kon per evenement nog worden gekeken of er nog een aanvraag voor ontheffing zou worden gedaan, maar het was nog onduidelijk of dat ging lukken.

Het eerste optreden in Rotterdam Ahoy staat nu gepland op 7 november als Tino Martin de concertzaal aandoet in het kader van zijn Voor Iedereen-tournee.