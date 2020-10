Wassen beeld Donald Trump ook ‘in quarantaine’

Het wassen beeld van de Amerikaanse president Donald Trump is bij Madame Tussauds in Amsterdam ook ‘in quarantaine’ geplaatst. Dat laat het museum weten. Het beeld staat voorzien van een mondkapje voor het raam van Tussauds op de Dam. Het raam is voorzien van een kruis van geelzwarte linten en twee bordjes met de tekst ‘Caution. Quarantine area’.

Vrijdagochtend maakte Trump bekend dat hij en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus en dat ze op het Witte Huis in zelfisolatie zijn gegaan.