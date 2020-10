Ziggo Dome zegt Avond van de Filmmuziek af

De vier uitverkochte shows van De Avond van de Filmmuziek op 9, 10 en 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam gaan niet door.

De gemeente Amsterdam heeft recentelijk een lijst van locaties bekendgemaakt die ontheffing krijgen voor het maximale bezoekersaantal van 30 personen. De Ziggo Dome stond niet op deze lijst, hoewel de concertzaal naar eigen zeggen voldoet aan alle gestelde eisen. Het Metropole Orkest zou samen met enkele muzikale gasten composities spelen die speciaal voor film zijn geschreven.

Organisator PilotStudio ziet zich gedwongen De Avond van de Filmmuziek voor volgend weekend in de Ziggo Dome te annuleren en te verplaatsen. Mensen die een kaart hadden krijgen een nieuwe datum aangeboden.

Directeur Danny Damman van de Ziggo Dome is teleurgesteld in de gemeente Amsterdam: “Natuurlijk staat de volksgezondheid boven alles, maar de volstrekte willekeur waarmee de ene locatie wel ontheffing krijgt en de andere niet roept vraagtekens op.” De Ziggo Dome had bij de gemeente ontheffing aangevraagd, omdat de zaal niet op de eerste lijst met ontheffingen stond, maar zegt daar niets op te hebben gehoord.