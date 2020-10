Diederik Gommers behaalt in twee dagen 100.000 Instagramvolgers

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers doet het goed op Instagram. De ic-arts heeft in twee dagen 100.000 volgers behaald. Vrijdag bedankte hij zijn volgers al voor alle aandacht.

“Overweldigd door alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt…”, schreef hij. “Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.”

Gommers maakte een account aan op Instagram om een jonger publiek te bereiken. Dat deed de arts nadat hij bij Jinek in een pittige discussie met zangeres Famke Louise belandde. De twee starten binnenkort een gezamenlijke coronacampagne. Gommers zegt op sociale media met zijn volgers in gesprek te willen over “bepaalde zaken”, maar belooft ook af en toe een foto van zijn favoriete speciaalbiertje te delen.