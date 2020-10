Nog weinig Duitsers in grenssteden

De gevreesde drukte met Duitsers in grenssteden als Enschede, Winterswijk, Venlo en Roermond valt zaterdag rond de middag vooralsnog mee. Dat blijkt uit een rondgang langs woordvoerders van deze steden.

Enschede en Winterswijk liggen in de provincies Overijssel en Gelderland, door Duitsland bestempeld als risicogebied. Dat geldt niet voor Limburg, maar ook daar lijken de Duitsers weg te blijven.

Een woordvoerder van de gemeente Roermond denkt dat dit komt door de beeldvorming in Duitse media. “Dat beeld is dat Nederland rood gebied is. Dat speelt zeker mee”, zei hij. Volgens hem is in Roermond geen sprake van oplopende bezoekersaantallen, zijn er geen rijen bij het Designer Outlet en geen verkeersopstoppingen. Ook een rondgang door Venlo leert dat het daar erg meevalt met het aantal Duitse kentekens in de straten.

De Duitsers vieren zaterdag dat de voormalige communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) en de Bondsrepubliek Duitsland dertig jaar geleden één werden. Traditioneel steken op 3 oktober talloze Duitse koopjesjagers de grens over om in steden als Roermond, Venlo, Winterswijk en Enschede te gaan shoppen. De steden deden dit jaar echter een dringende oproep aan de oosterburen om niet naar Nederland te komen.