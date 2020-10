Eet Geen Dierendag dit jaar vooral online

Eet Geen Dierendag viert zondag, op Werelddierendag, zijn tiende jubileum. Stichting Wakker Dier, die de dag organiseert, wil mensen kennis laten maken met vegetarisch eten en consumenten wijzen op de voordelen van het eten van minder vlees.

Minder vlees eten is niet alleen goed voor dieren en het milieu, zegt een woordvoerder van Wakker Dier. Volgens het Voedingscentrum eten Nederlanders nog altijd meer vlees dan gezond is voor het menselijk lichaam. “Vooral voor mannen is er nog veel winst te behalen”, aldus het Voedingscentrum. Mannen moeten gemiddeld 400 gram per week minder vlees eten om aan de aanbevolen maximale hoeveelheid van 500 gram per week te komen. Vrouwen eten volgens het Voedingscentrum ongeveer 100 gram te veel per week.

Vanwege de coronamaatregelen speelt Eet Geen Dierendag zich dit jaar grotendeels digitaal af. Deelnemers aan de dag kunnen via social media laten zien met welke vegetarische gerechten ze de dag vieren. De verstuurder van het leukste bericht met de hashtag #eetgeendierendag wint een jaar lang gratis vega-bitterballen. Op de website van Eet Geen Dierendag staan recepten voor vegetarische maaltijden.