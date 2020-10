Herdenking Bijlmerramp niet zoals gebruikelijk door corona

Het is zondag 28 jaar geleden dat in Amsterdam de Bijlmerramp plaatsvond. Een Israëlisch vrachtvliegtuig stortte op 4 oktober 1992 neer op de flats Groeneveen en Kruitberg. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. In verband met het coronavirus vindt de herdenking dit jaar niet op de gebruikelijke wijze plaats.

Het bestuur van de stichting Beheer het Groeiend Monument vraagt nabestaanden, bewoners en andere belangstellenden om de slachtoffers dit jaar op een eigen wijze te herdenken. Zij kunnen de hele dag langsgaan of bloemen leggen bij ‘de boom die alles zag’, midden in het voormalige rampgebied.

Het bestuur houdt om 18.35 uur een minuut stilte om de slachtoffers te herdenken en legt daarna kransen en bloemen. De organisatie vraagt iedereen die het monument bezoekt 1,5 meter afstand te houden en geen handen te schudden.