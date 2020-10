Aantal toeristen op Aruba fors afgenomen

Het aantal toeristen dat de afgelopen maanden Aruba heeft bezocht is fors gedaald als gevolg van het rondwarende coronavirus. In de maanden juli, augustus en september reisden 44.000 toeristen, vooral Amerikanen, naar Aruba. Normaal gesproken ontvangt het eiland rond de 80.000 toeristen per maand. Dat heeft minister Evelyn Wever-Croes zondagavond in een nationale rede bekendgemaakt. Ze is blij met alle toeristen die het eiland bezoeken.

Ze heeft de bevolking opgeroepen vol te houden met het volgen van de coronamaatregelen. Het eiland kent een grote terugval van het aantal besmettingen, van 1630 besmettingen op 16 september naar 517 op 4 oktober. Volgens Wever-Croes moet de bevolking zo veel mogelijk thuis blijven, samenscholingen vermijden, vaak de handen wassen en afstand houden van anderen. Als dat niet mogelijk is, moeten mensen een mondkapje dragen.

Volgens Wever-Croes heeft Aruba meer toeristen nodig. Maar die komen volgens haar alleen als het aantal besmettingen op het eiland afneemt. En als er meer toeristen komen, betekent dat volgens haar “meer werkgelegenheid en meer inkomen voor iedereen die in de toerismesector werkt”.