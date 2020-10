ChristenUnie wil ruimte voor maatwerk voor kerken

Kerken moeten net als culturele instellingen ruimte krijgen voor maatwerk. Daarvoor pleit Gert-Jan Segers van regeringspartij ChristenUnie. Hij roept minister Ferd Grapperhaus (Justitie) op hierover deze week nog met de kerken in gesprek te gaan.

Grapperhaus maakte maandag afspraken met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de kerkgang. De kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Segers spreekt van een “forse en pijnlijke ingreep”.

“We begrijpen natuurlijk dat het oplaaien van het coronavirus opnieuw van ons vraagt om verantwoordelijkheid te tonen”, aldus Segers. “Maar wat mij betreft doen de afspraken geen recht aan de manier waarop het overgrote deel van de kerken zich verantwoordelijk hebben getoond in de coronacrisis en veiligheidsmaatregelen in acht hebben genomen.”

Ook SGP-voorman Kees van der Staaij betreurt het dat de afspraken geen ruimte laten voor maatwerk door kerken.

Bij kerkdiensten in Staphorst waren zondag honderden mensen aanwezig. Ze zongen en droegen geen mondkapjes. Daarover was verontwaardiging in de Tweede Kamer.