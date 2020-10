Grapperhaus: kerken vrijwillig terug naar 30 mensen per dienst

De Nederlandse kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Dat liet minister Ferd Grapperhaus maandagochtend weten nadat hij had overlegd met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Dit weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend werd dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen.

“We moeten allemaal weer even extra offers brengen om het coronavirus er stevig onder te krijgen”, zegt Grapperhaus. Naar eigen zeggen heeft de bewindsman dat vorige week ook al aangegeven in overleg met de kerken. Maar: “het is toch voor sommige gemeenschappen kennelijk goed om dat nog eens even heel erg expliciet uit te dragen.”

Waar de overheid beperkingen in bijvoorbeeld de cultuur- en evenementenbranche kan opleggen, moet dat bij kerken op basis van vrijwilligheid. “Ik mag niet in de kerk de politie gaan laten handhaven”, zegt Grapperhaus. “Dat is echt flagrant in strijd met de grondwet. Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”

Met de kerken waar het afgelopen zondag niet goed ging, zal volgens Grapperhaus nog nader worden gesproken. Maar daarin ziet hij voor zichzelf geen rol. “In eerste instantie moet de koepel dat zelf met de aangesloten kerken doen.”