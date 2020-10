Griekenland stuurt toestel Nederlandse activisten weg

Het vliegtuig van Nederlandse activisten die zelf vluchtelingen willen ophalen op Lesbos, moet Griekenland zo snel mogelijk verlaten. Actiegroep We Gaan Ze Halen zegt dat de Griekse politie dat heeft laten weten aan de gezagvoerder van hun toestel. Dat is op last van de autoriteiten geland in hoofdstad Athene.

De leden van de actiegroep zitten nog in het vliegtuig. Zij zeggen van de Griekse autoriteiten twee keuzes te hebben gekregen. Of ze moeten nu direct terugvliegen, of de inzittenden mogen uitstappen maar ook in dat geval moet het vliegtuig Griekenland direct verlaten. We Gaan Ze Halen is van plan uit te stappen en in gesprek te gaan met vluchtelingen in Athene over de situatie daar.

De actiegroep zegt dat nog veel onduidelijk is. De mensen in het toestel zouden geen uitleg hebben gekregen van de Griekse autoriteiten of de Nederlandse ambassade in het land. De piloten zouden informatie doorkrijgen van de op het vliegveld aanwezige politie. Die zou gezegd hebben dat zij er alles aan doen om te voorkomen dat het vliegtuig naar Lesbos vertrekt.

Het vliegtuig van de actiegroep We Gaan Ze Halen vertrok maandagochtend uit Nederland. Hun doel is om 189 vluchtelingen op te halen uit voormalig kamp Moria. Dat kamp werd enkele weken geleden verwoest door een brand. Nederland besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat te weinig. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) keurde het plan van de actiegroep vrijdag af.