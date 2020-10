Koning vraagt aandacht voor Week tegen Eenzaamheid

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag in Leiderdorp aan de biljarttafel gepraat over het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Hij deed dat tijdens een werkbezoek aan het project ‘Tijd voor Krijt’.

Dat is in het leven is geroepen door de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) om mensen vanaf 55 jaar met elkaar in contact te brengen en maakt onderdeel uit van ‘De Derde Helft’ van het Ouderenfonds. Met zijn bezoek wilde de koning de aandacht vestigen op de Week tegen Eenzaamheid die nog tot donderdag 8 oktober loopt.

De koning, die bij het bezoek deels een mondkapje ophield, pakte de keu niet zelf op. Biljarten had hij sinds zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine niet meer gedaan, zo verontschuldigde hij zich bij de 70-plussers die bijeen waren gekomen om op een aangepast en mobiel biljart te spelen. Het gaat daarbij niet om het biljarten per se maar om de gezelligheid en het onderling contact. “Het is geen doel, maar een middel om mensen bij elkaar te brengen”, aldus directeur Willem La Rivière van de KNBB.

Willem-Alexander praatte ook met vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Nationaal Ouderenfonds over de verschillende wijzen waarop eenzaamheid bij met name ouderen kan worden tegengegaan.

De coronacrisis heeft de bestaande eenzaamheid nog meer aan het licht gebracht, zoals de koning zelf al had aangegeven in zijn tv-toespraak. Daarin sprak hij over het ‘eenzaamheidsvirus’. Volgens het ministerie zou een andere blik op wonen kunnen helpen, waarbij ouderen wel thuis blijven wonen maar met meer voorzieningen in de directe omgeving.