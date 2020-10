‘Kort oponthoud’ nu ook niet meer toegestaan in Duitsland

Even tanken of een boodschap doen over de grens met Duitsland is sinds het weekeinde niet meer toegestaan. Tijdens de eerste coronapiek in het voorjaar mochten Nederlanders voor een “kortstondig oponthoud” nog even de grens over, maar dat is nu in elk geval tot 1 november niet de bedoeling. Dat komt doordat het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, alle Nederlandse grensprovincies behalve Limburg tot risicogebied heeft verklaard.

Dat zegt advocaat en honorair consul der Nederlanden Freddy Heinzel uit het Duitse Kleve. Heinzel is gespecialiseerd in grensoverschrijdende aangelegenheden. Inkopen doen of goedkoop tanken is volgens hem ditmaal niet uitgezonderd. “Wie naar Duitsland wil moet een actuele negatieve coronatest kunnen laten zien of tien tot veertien dagen in quarantaine gaan. Dat geldt ook voor Duitsers die uit Nederland komen”, aldus Heinzel.

In de grensstreek is het heel gebruikelijk om aan de Duitse kant van de grens veel goedkopere benzine te tanken of bepaalde boodschappen voordelig aan te schaffen. Omgekeerd komen Duitse grensbewoners graag naar Nederland om te winkelen. Nederland is bij Duitsers ook populair voor de herfstvakantie, maar die boekingen worden nu op grote schaal afgezegd volgens de toeristische organisaties.

Voor de zogenoemde grenspendelaars, mensen die aan de ene kant van de grens wonen en aan de andere kant werken, mogen wel heen en weer rijden, zegt Heinzel. Ook mensen die beroepsmatig in Duitsland moeten zijn mogen komen, net als degenen die om dringende familiezaken in het buurland moeten zijn. Daarvoor moet wel eerst een melding worden gedaan bij de plaatselijke Duitse gezondheidsdienst. Wie toch zonder de verplichte voorzorgsmaatregelen naar Duitsland gaat, loopt kans op een controle en een fikse boete.