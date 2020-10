ANWB: kwart kinderen heeft fietslampen niet aan in het donker

Bijna een kwart van de kinderen zet in het donker niet de fietsverlichting aan. Ook ouders fietsen lang niet altijd met verlichting. Dat constateert de ANWB, die dinsdagavond de nieuwe fietsverlichtingscampagne aftrapt.

Samen met de politie, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en oud-hockeyinternational Naomi van As roept de ANWB iedereen op ‘tags’ op de grond te zetten, een merkteken in verf dat je eraan herinnert je licht aan te zetten als je erover heen rijdt. Op de site van de ANWB is een pakketje aan te vragen met milieuvriendelijke spuitkrijt en een sjabloon. Ook de 3000 wijkagenten in het land doen mee.

Uit een proef blijkt dat niet 4 op de 10, maar 6 op de 10 fietsers de fietsverlichting aanzetten na het zien van zo’n merkteken op straat. Goedwerkende fietslichten verkleinen de kans op een aanrijding met 20 procent, becijfert de verkeersdienst.

De hockeybond doet mee omdat veel kinderen ook in het donker naar de sportclub fietsen. Directeur Erik Gerritsen van de KNHB: “Met de aangescherpte coronamaatregelen verwachten we dat dit aantal zal toenemen omdat publiek tijdelijk niet is toegestaan en ouders daardoor niet naar de training of wedstrijd van hun kinderen kunnen kijken.” Naomi van As: “Samen sporten juich ik toe, maar veilig naar de sportclub gaan is net zo belangrijk. Kleine moeite om je lamp even aan te doen, toch?”

Uit het ANWB-onderzoek (1500 kinderen en 1500 ouders) blijkt dat slechts twee derde van de ondervraagde kinderen met een werkend voor- of achterlicht fietst. Het vervangen van lege batterijen is vaak de grootste drempel.