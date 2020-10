Burgemeesters wachten op kabinet voor mondkapjesplicht

De burgemeesters van een aantal grote steden zijn voor een mondkapjesplicht, maar wachten op het kabinet voor het instellen van zo’n verplichting.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil wel een verplichting, maar daar is een landelijke aanwijzing voor nodig. Samen met Amsterdam stelde Rotterdam deze zomer bij wijze van proef een tijdelijke mondkapjesverplichting in. “Zo’n pilot kan juridisch wel, maar een verplichting op langere termijn niet”, legt een woordvoerder van Aboutaleb uit.

Ook de burgemeesters van Den Haag en Eindhoven zeggen voor een landelijke verplichting te zijn. “Ik denk dat het belangrijk is dat ons kabinet aangeeft dat het een plicht is en dat die inhoudt dat winkels, horeca en instellingen mensen kunnen weigeren die geen mondkapje op hebben”, liet burgemeester John Jorritsma van Eindhoven dinsdag weten.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei vorige week dat is onderzocht of het mogelijk is een mondkapjesverplichting regionaal in te voeren, maar dit is juridisch lastig. Haar woordvoerster zegt dat daar een landelijke aanwijzing voor “bij voorkeur een landelijke verplichting” nodig is.

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht wil zich niet uitlaten over een verplichting. “Utrecht volgt het landelijke beleid”, aldus een woordvoerder. Ook als het kabinet niet overgaat tot een verplichting, maar het houdt bij een dringend advies, staat Utrecht daar achter.

Maandagavond zeiden burgemeesters in het Veiligheidsberaad al dat ze af willen van het dringende advies voor het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte, zoals dat nu geldt. Het zorgt voor onduidelijkheid en kan niet goed worden gehandhaafd, aldus de burgemeesters.