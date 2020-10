Familie vindt enorm geldbedrag in huis overleden man

Familie heeft in het huis van een overleden man in Kinderdijk (Zuid-Holland) een enorm geldbedrag gevonden. De politie onderzoekt of het geld rechtmatig is verkregen.

Afgelopen vrijdag werd de politie gealarmeerd door vrienden van de 66-jarige man dat zij al enige tijd geen contact meer met hem konden krijgen. Toen de politie poolshoogte ging nemen, trof zij hem levenloos aan. Onderzoek wees uit dat het om een natuurlijk overlijden ging.

De familie van de man vond enkele dagen later in de woning een groot geldbedrag en waarschuwde de politie. Toen de politie het huis had doorzocht is er uiteindelijk ruim 330.000 euro en geld in een vreemde valuta gevonden. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld.