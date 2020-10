Financiële impact coronacrisis steeds zichtbaarder

De aangescherpte maatregelen als gevolg van het coronavirus, waardoor het gehele land in een crisis is beland, raken ons allemaal. En nog steeds. Dit geldt ook op financieel vlak. Volgens een flitspeiling van platform Wijzer in geldzaken zijn het vooral de financieel kwetsbare groepen die de impact van de crisis in hun portemonnee voelen. Dit zorgt voor stress.

Moeilijk rondkomen met huidig inkomen

Ongeveer twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62 procent) en laagbetaalde ZZP’ers (69 procent) geeft aan dat hun persoonlijk inkomen is gedaald door de coronacrisis. Zij werk(t)en als uitzendkracht, oproepkracht of op opdrachtbasis en zijn meteen in hun inkomen achteruit gegaan. Eén op de tien Nederlanders geeft aan dat ze moeilijk, en soms heel moeilijk, rond kunnen komen met hun inkomen. Hierbij gaat het om mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (20%), maar vooral ook laagbetaalde ZZP’ers (20%) en laagbetaalde flexwerkers (17%).

Wat zijn de mogelijkheden?

Veel mensen moeten met minder geld rondkomen en kijken wat er mogelijk is om zichzelf en eventueel hun gezin financieel te ondersteunen. Naast de inkomensondersteunende regelingen vanuit de overheid zijn er uiteraard ook andere mogelijkheden, zoals ander werk zoeken, laten omscholen, tijdelijk geld lenen of kijken waar er geld bespaard kan worden. De verwachtingen zijn dat het aantal huishoudens dat moeite heeft om de rekeningen te betalen dit najaar nog verder zal oplopen. Dit laat zien hoe ver de maatregelen doorwerken en een ontwrichtende impact hebben op mens, maatschappij en portemonnees.

Bespaartips

Wat kunnen consumenten verder nog zelf doen? De crisis is een feit en je kan je elke dag zorgen maken, maar hierdoor verandert er niets. Allereerst is het belangrijk dat je een overzicht hebt van je inkomsten en uitgaven. Als er minder inkomsten binnenkomen, is het noodzakelijk om direct je uitgaves aan te passen. Het aanpassen van je uitgavenpatroon gebeurt vaak te laat of niet, waardoor het evenwicht volledig weg is. Maak een overzicht en kijk wat de grootste onkosten posten zijn. Daar besparen levert meteen al wat op. Dit zijn vaak de vaste kosten en de boodschappen. Voorbeelden hiervan zijn overstappen van energieleverancier of hypotheek of sluimerende uitgaves, zoals verzekeringen, die niet langer nodig zijn, of wellicht überhaupt niet nodig waren, aanpakken.

Verder is het goed om te kijken of je recht hebt op toeslagen of andere regelingen. De site coronageldhulp.nl helpt consumenten verder op weg binnen de overheidsmaatregelen, zonder winstoogmerk. En blijf voor ogen houden dat ook deze crisis weer voorbij gaat. En als het toch niet lukt, is het goed om contact op te nemen met je bank of hypotheekverstrekker. Hier is het vaak mogelijk om financiële afspraken te maken.