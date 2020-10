Meer dan 25.000 coronagevallen afgelopen week

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

In de zes dagen sinds de vorige update is het aantal besmettingen met 22.920 toegenomen. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4581 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Zeker 230 mensen zijn in de afgelopen zes dagen in een ziekenhuis opgenomen, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 68. Hier kunnen ook oudere sterfgevallen tussen zitten, die nu pas zijn doorgegeven en verwerkt.

Amsterdam kende de grootste stijging. In de afgelopen zes dagen zijn daar 2259 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal coronagevallen in Rotterdam steeg met 1793 en in Den Haag met 1426. Andere snelle stijgers zijn Utrecht, Groningen en Tilburg. Schiermonnikoog is de enige gemeente waar in de afgelopen zes dagen het coronavirus niet is vastgesteld. Het Waddeneiland is sowieso nog de enige coronavrije gemeente in het land.

Den Haag telde in de afgelopen zes dagen zeven sterfgevallen. In de gemeenten Vijfheerenlanden, Haarlemmermeer en Rotterdam werden vijf mensen geregistreerd die zijn overleden aan corona.

Het officiƫle aantal besmettingen stond maandag op 140.471. Slechts twee weken geleden werd de 100.000e besmetting vastgesteld. Als het aantal positieve tests in dit tempo blijft groeien, gaat Nederland voor het eind van oktober door de grens van 200.000 besmettingen.

Amsterdam telt de meeste besmettingen sinds het begin van de uitbraak. De hoofdstad komt dinsdag boven de 15.000 positieve tests uit. Rotterdam staat op 11.362 bevestigde gevallen, Den Haag op 8384 en in de stad Utrecht zijn tot maandag 4241 inwoners positief getest. Nijmegen kwam maandag als vijfde gemeente boven de grens van 2000 gevallen uit. Behalve die vijf steden zijn er nog zestien gemeenten met meer dan duizend besmettingen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn zeker 12.940 mensen in Nederland in een ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Van 6461 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.