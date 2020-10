Rockster Eddie van Halen overleden

Rockster Eddie van Halen, gitarist en medeoprichter van de band Van Halen, is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt zijn zoon via Twitter. “Je bent de beste vader die ik me had kunnen wensen”, schreef zijn zoon Wolfgang. “Mijn hart is gebroken en ik denk niet dat ik dit verlies ooit helemaal te boven zal komen.”

De in Amsterdam geboren Eddie van Halen leed aan keelkanker. De afgelopen jaren vloog hij regelmatig tussen de Verenigde Staten en Duitsland heen en weer voor behandelingen. “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven, maar mijn vader Edward Lodewijk van Halen, heeft zijn lange en zware gevecht met kanker vanmorgen verloren”, schrijft Wolfgang bij een zwart-witfoto van zijn vader. “Ieder moment dat ik met hem heb gedeeld – zowel op als naast het podium – was een geschenk.”