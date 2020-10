Senaat steunt wet over app CoronaMelder

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet over de app CoronaMelder. In een hoofdelijke stemming gaven 51 senatoren hun steun. Tegen stemden 19 senatoren. De app waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. Het gebruik ervan is vrijwillig.

Eerder dinsdagochtend gaf al ruim twee derde van de senaat aan positief te zijn over het wetsvoorstel. Naast coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren ook GroenLinks, PvdA, SP en SGP voorstander. Maar toen moest zorgminister Hugo de Jonge nog wel op een aantal vragen antwoord geven.

Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord met het wetsvoorstel.