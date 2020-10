VWS: RIVM krijgt dinsdag nog nieuwe levering remdesivir

Het RIVM krijgt dinsdag nog een levering van de virusremmer remdesivir. De nieuwe voorraad moet voldoende zijn voor enkele dagen, afhankelijk van het aantal patiënten in ziekenhuizen dat wordt behandeld voor ernstige coronaklachten. Een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het gaat om 1169 doses. Per dag zijn nu ongeveer 400 doses nodig.

De huidige voorraad van het medicijn bij het RIVM, dat de voorraad landelijk beheert, raakte zondag op. Ziekenhuizen krijgen daardoor het middel niet meer geleverd. Dat zal nu zo snel mogelijk weer gebeuren, meldt VWS. Ziekenhuizen krijgen het middel van het RIVM als zij daar om verzoeken.

De Europese Commissie onderhandelt met de farmaceut Gilead over de totale voorraad remdevisir voor alle EU-landen. Brussel bedeelt de doses vervolgens toe aan de landen op basis van wat die landen vragen voor hun patiënten, aldus VWS. Nederland onderhandelt niet zelf met de producent, maar moet eerst bij de EC aankloppen. Wereldwijd is er een tekort aan het middel, omdat er meer vraag is dan aanbod.

De woordvoerster van het ministerie benadrukt dat er volgende maand weer voldoende voorraad is van de virusremmer. Er loopt al een aanvraag voor een nieuwe levering.

De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch. GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt het tekort “een bevestiging dat het nog steeds misgaat”. Het kabinet loopt volgens hem achter de feiten aan, net als eerder met beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel. Wat PvdA-leider Lodewijk Asscher betreft horen virusremmers tot “de basics die gewoon op orde moeten zijn”.