Cultuursector woensdagavond om de tafel met kabinet

De cultuursector gaat woensdagavond in gesprek met het kabinet. Verschillende brancheorganisaties hebben zich verenigd in Fieldlab Evenementen en gaan om de tafel met ministers Van Ark (Medische Zorg), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Engelshoven (Cultuur) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken). Dat bevestigt een woordvoerder van Fieldlab naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Het gesprek vindt om 18.00 uur plaats. Onder anderen Ahoy-directeur Jolanda Jansen en Centrum voor Live Communication-directeur Riemer Rijpkema schuiven aan. Alle takken van evenementenorganisaties worden vertegenwoordigd in het gesprek, waaronder theaterproducenten, schouwburgen en de zakelijke kant van evenementen.

Tijdens het gesprek komt Fieldlab met een plan om evenementen weer mogelijk te maken in tijden van corona. De organisatie heeft meerdere specifieke maatregelen voorbereid.