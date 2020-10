Knops: hoopvol, maar nog geen akkoord over coronaleningen Curaçao

Er is nog geen akkoord tussen Nederland en Curaçao over nieuwe leningen om de gevolgen van de coronacrisis op het eiland te lenigen, laat staatssecretaris Raymond Knops weten. Eerder op de dag zei de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath dat er overeenstemming was bereikt.

Volgens de bewindsman zijn er wel “hoopvolle signalen”, maar “de onderhandelingen lopen nog”. Begin juli stelde Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten voorwaarden voor een nieuwe, derde ‘coronalening’. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) kunnen de landen alleen geld ontvangen op voorwaarde dat er structurele hervormingen worden doorgevoerd.

De eilanden gingen eerst niet akkoord omdat de voorwaarden van Nederland de autonomie van de landen zou aantasten. In de afgelopen periode is er veel onderhandeld tussen Den Haag en Willemstad. Rhuggenaath schreef woensdag in een brief aan zijn parlement dat Curaçao “het politiek commitment” heeft afgegeven om verder te gaan.