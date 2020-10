Kinderopvang ‘ontzettend blij’ dat de stint weer de weg op mag

De kinderopvang is “ontzettend blij” dat de opvolger van de stint de weg op mag. Directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang heeft er naar eigen zeggen lang op moeten wachten, maar is blij dat er nu dan duidelijkheid is. En vooral dat het besluit voor de branche positief uitvalt.

Volgens Bijlsma is de veiligheid van de stint “boven alle twijfel verheven”. Ze is dan ook tevreden dat de minister “de feiten heeft gevolgd”, waarmee ze doelt op de positieve adviezen die eerder de RDW en TNO hebben gegeven voor het vervoersmiddel.

Bijlsma laat weten dat honderden kinderopvangorganisaties al in de nieuwe stint hadden geïnvesteerd. Ze werd woensdagavond dan ook overspoeld met appjes en berichten van leden op het nieuws dat de opvolger van de stint toestemming heeft gekregen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om binnenkort de weg op te mogen.