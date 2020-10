Minister Blok ziet nog wel wat tijd voor brexit-onderhandelingen

Er is nog wel even tijd voor de Europese Unie en Groot-BrittanniĆ« om tot een akkoord te komen over hun toekomstige (handels)relatie. “Er is ook niet een heel precieze datum vastgelegd”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) woensdag in de Tweede Kamer.

Er zou voor de volgende EU-top van 15 oktober duidelijkheid moeten zijn, was eerder te horen. Maar die datum is “niet keihard”, aldus de minister. In Brussel wordt een volgende top van staats- en regeringsleiders medio november al als harde deadline genoemd. Dan moet verder wel alles meezitten om een akkoord nog op tijd door alle betrokken parlementen te krijgen.

Blok houdt nog steeds hoop op een akkoord. De huidige verhalen over klappen van de gesprekken maken volgens hem onvermijdelijk deel uit van het onderhandelingsproces. Dergelijke zaken zag je ook al eerder in de laatste fase van de besprekingen over het terugtrekkingsakkoord vorig jaar.

De belangrijkste punten waarover nog overeenstemming moet worden bereikt zijn visserij, markttoegang en geschillenbeslechting, aldus Blok. De Britten verlieten eerder dit jaar de EU. Tot 1 januari geldt een overgangsperiode waarbij de Britten de facto nog deel uitmaken van de unie. Als er geen akkoord komt voor eind dit jaar, dreigt chaos voor het handelsverkeer.