‘Misdaad Hells Angels is zaak van individuele leden’

Het verbod op motorclub Hells Angels in Nederland moet worden teruggedraaid. Als de Angels wordt verweten dat zij zich met misdaad en geweld inlaten, moet dat op het conto van individuele leden worden geschreven en niet op dat van de club dan wel van andere leden, zo hebben de advocaten van de Hells Angels woensdag voor de rechter betoogd.

De rechtbank in Utrecht verbood de club vorig jaar, op aangeven van het Openbaar Ministerie. De Angels hebben daar hoger beroep tegen aangetekend.

Advocaat Geert-Jan Knoops zei voor het hof in Arnhem dat het OM de Hells Angels ten onrechte neerzet als criminele organisatie. Justitie bedient zich volgens de raadsman van een mediastrategie, die zwaar leunt op “stukken uit de roddelpers en obscure, dubieuze websites”. Het beeld dat daaruit oprijst is dat de Angels een gevaar vormen voor de openbare orde.

Dat beeld klopt niet, meent Knoops. Zijn betoog werd in de rechtszaal kracht bijgezet door een bijdragen van twee leden van de Angels. Zij hekelden de “lastercampagne” die justitie tegen de Hells Angels op touw zou hebben gezet, ten einde de club om zeep te helpen. Die campagne leidt tot een reputatie van een verzameling “moordenaars, plunderaars en verkrachters”. De Angels vinden dat zijzelf noch hun club de dupe moeten worden van leden die zich met criminaliteit inlaten. “Ik ga gewoon met mijn broodtrommeltje naar mijn werk”, aldus een van hen.

In de procedure die het OM is begonnen om de Hells Angels in Nederland te laten verbieden, heeft het bijna 1500 incidenten (wereldwijd) in kaart gebracht die het voornaamste argument voor dat verbod moeten ondersteunen: de Angels vormen geen vereniging voor stoere Harleyrijders, maar houden er een forse, criminele geweldscultuur op na waar de samenleving last van heeft.

In zijn betoog voor het Arnhemse hof haalde het OM onder meer de liquidatie van de Delftse crimineel Karel Pronk aan, waarvoor in juni dit jaar een Hells Angel is veroordeeld. Ook wees justitie op escalerende conflicten met rivaliserende motorclubs en op een nog lopende, internationale drugszaak waarin Angels uit Friesland als verdachten figureren.

De Hells Angels in Nederland telt achttien lokale afdelingen (zogeheten chapters dan wel charters) met in totaal 241 leden. De club werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden werd de club ook actief in Nederland.

Enkele jaren geleden is justitie een hernieuwd offensief begonnen om zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) via de rechter verboden te krijgen. Een aantal zaken loopt nog, tegen clubs als Satudarah, Bandidos en No Surrender.