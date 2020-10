Musea over advies teruggave roofkunst: ‘grote stap voorwaarts’

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) noemt het rapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties een “grote stap voorwaarts”. Onder meer het Tropenmuseum in Amsterdam en het Museum Volkenkunde in Leiden vallen onder het NMVW. Ook het Rijksmuseum is positief. De commissie adviseerde woensdag om roofkunst uit voormalig door Nederland gekoloniseerde landen zonder voorwaarden terug te geven.

“Hiermee neemt Nederland zijn verantwoordelijkheid door het onrecht te erkennen en teruggave mogelijk te maken”, aldus directeur van het NMVW Stijn Schoonderwoerd. “Wij juichen dat toe.” Ook noemt hij het terecht dat de commissie de mogelijkheid biedt voor het claimen van objecten die niet onder dwang zijn afgestaan. Het museum hoopt dat het advies op korte termijn wordt omgezet in beleid.

Ook het Rijksmuseum vindt het goed dat er een advies ligt en er beleid wordt gemaakt. Over het oprichten van een onafhankelijke commissie en een expertisecentrum om eventuele claims van staten te behandelen is het museum eveneens positief. “Wij verwachten dat dit zal bijdragen aan een constructieve dialoog met landen van herkomst.”

Het militair koloniaal Museum Bronbeek in Arnhem, dat een grote collectie voorwerpen uit onder meer Indonesië, Suriname en Curaçao beheert, wil woensdag nog niet reageren. “We wachten het beleid van het kabinet af”, aldus een woordvoerder. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat een groot aantal voorwerpen uit voormalige niet-Nederlandse koloniën beheert, wil ook woensdag nog niet reageren op het rapport.