Teveel zorg in basispakket is ineffectief volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland wil ineffectieve zorg uit het basispakket halen. Dat vertelt voorzitter Sjaak Wijma in een interview met het AD. Maar liefst de helft van de zorg in het basispakket is niet wetenschappelijk onderbouwd, aldus Wijma. Gezien de sterk stijgende kosten in de zorg, en de nieuwe behandelingen die almaar toegevoegd worden, is het zaak scherp te blijven op minder zinvolle zorg. Wat kunnen we verwachten?

In 2040 helft van belastinggeld naar zorg

De oplopende kosten in de zorg zijn al lang een onderwerp van discussie, en leiden regelmatig tot wijzigingen in het zorgverzekeringenbeleid. Inmiddels gaat er 6000 euro per Nederlander naar de zorg. Voor 2021 is in de rijksbegroting 87 miljard euro gereserveerd voor de zorg. Ongeveer 48 miljard van die uitgaven loopt via het basispakket, volgens het Zorginstituut. Als we niet opletten – en het pakket alleen maar uitbreiden – gaat in 2040 de helft van ons belastinggeld naar de zorg, zo rekent Wijma voor.

Teveel zinloze behandelingen

Lang niet al die uitgaven lijken zinvol te zijn. Wijma noemt een aantal voorbeelden waarvan de onderbouwing mager is – zoals de slaapcentra voor mensen met apneu en de hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten. Maar hij benadrukt dat zorg die wel werkt, behouden moet blijven. Er moet dus eerst uitgezocht en beoordeeld worden wat wel en niet werkt, voordat dit voornemen concreet wordt.

Concrete wijzigingen

Welke wijzigingen we dan wel kunnen verwachten in onze zorgverzekering in 2021? https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/belangrijkste-wijzigingen/zorgverzekering-2021.jsp# Vanaf 2021 wordt het vervoer van en naar dagbehandelingen voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel vergoed. Verder zijn er de loop van 2020 een aantal nieuwe medicijnen toegevoegd aan het basispakket. Het gaat hierbij om geneesmiddelen tegen specifieke vormen van kanker, zoals het medicijn olaporib tegen eierstokkanker.

Meer basispakket, minder eigen risico

Ook de tijdelijke uitbreiding van het basispakket met herstelzorg na corona – denk: extra fysiobehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek – geldt nog tot minstens juli 2021.

Daarnaast hoeven twee groepen geen eigen risico meer te betalen: mensen die een orgaan doneren en slachtoffers van seksueel geweld die binnen 7 dagen hulp zoeken bij het CSG. Ofwel: er komen een paar belangrijke uitbreidingen bij, maar er wordt inderdaad niets geschrapt.

De centen: premies en het eigen risico

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de zorgpremie in 2021 op jaarbasis met 58 euro stijgt, omgerekend ongeveer 5 euro per maand. Op 22 september kondigde DSW traditiegetrouw als eerste hun nieuwe zorgpremies aan – vaak een aardige indicatie van wat er komen gaat. Vanaf 1 januari 2021 betalen hun klanten 6,50 euro meer voor het basispakket. De zorgtoeslag stijgt iets minder hard mee: maandelijks krijgen alleenstaanden met een laag inkomen maximaal 3,67 euro meer en krijgen gezinnen er 8,25 euro bij. Het eigen risico blijft hetzelfde als het nu is: 385 euro per jaar.

Voor nu lijkt het er dus allemaal nog niet goedkoper op te worden. Maar uiterlijk 12 november maken alle zorgverzekeraars hun premies bekend, en kan het grote vergelijken beginnen.