Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1070

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 1070. Dat zijn 49 patiënten meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen, 228 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 18 in de afgelopen 24 uur.

Momenteel is 29 procent van alle patiënten die op de ic’s liggen coronapatiënt. Van alle Nederlanders die momenteel op verpleegafdelingen van ziekenhuizen verblijven, heeft ruim 7,5 procent Covid-19, zo blijkt uit de laatste cijfers.

Het LCPS meldt verder dat in de afgelopen 24 uur 15 patiënten zijn verplaatst naar een andere regio. Dat gebeurt om te voorkomen dat de druk op ziekenhuizen in gebieden waar relatief veel mensen ziek worden, te groot wordt. Woensdag meldde het centrum 11 verplaatsingen tussen regio’s.