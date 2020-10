Familie Nicky Verstappen vindt eis tegen Jos B. ‘stevig’

De ouders en zus van Nicky Verstappen vinden de strafeis die het Openbaar Ministerie donderdag uitsprak tegen Jos B. “stevig”. Ze vinden dat de eis recht doet aan de ernst van het delict, zei hun adviseur Peter R. de Vries donderdag na afloop van het requisitoir in de rechtbank in Maastricht.

“Het is evident dat de familie Jos B. liever nooit meer op straat ziet lopen”, aldus De Vries. “De familie kijkt met veel spanning uit naar de uitspraak van de rechters.”

In een reactie op uitlatingen van advocaat Gerald Roethof van B. dat “het kaartenhuis van het OM op instorten staat” zei De Vries: “Ik vraag me af of de advocaat heeft zitten luisteren. Ik zag hem steeds op zijn telefoon bezig, wellicht was hij daardoor afgeleid. Het OM heeft alles besproken en weerlegd, beschouwd in onderlinge samenhang. Het kan niet anders dan dat B. de dader is.”