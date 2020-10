‘Kan niet anders dan dat Nicky door misdrijf is omgekomen’

Het kan niet anders dan dat Nicky Verstappen door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat hield het Openbaar Ministerie donderdag voor aan de rechtbank in Maastricht. Het OM wees naar Jos B. als dader van dit levensdelict.

Een doodsoorzaak is nooit vastgesteld bij de 11-jarige Nicky die in 1998 overleed. Maar volgens het OM kan een natuurlijke doodsoorzaak worden uitgesloten. “Jongetjes van 11 jaar gaan niet zomaar dood, tenzij ze ziek zijn. En ziek was Nicky niet”, aldus de officier van justitie. Ook zijn er bijvoorbeeld geen aanwijzingen voor een hartritmestoornis gevonden, noch bij Nicky noch bij zijn ouders. Dan blijven volgens het OM nog vier mogelijkheden over: zelfdoding, euthanasie, een ongeval of een misdrijf. De eerste drie mogelijkheden sluit het OM uit. Blijft over een misdrijf.

Het OM ziet daarvoor de nodige aanwijzingen onder meer in het sporenonderzoek. Justitie concludeert dat Nicky door smoren, verwurgen of door asfyxie (verstikking) om het leven is gekomen. Deze doodsoorzaken hoeven geen sporen achter te laten, aldus het OM.

En dan zijn er nog de DNA-sporen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky van een hem onbekende man, Jos B. “Een man met een zedenverleden”, aldus de officier van justitie.

Het OM heeft donderdag de hele dag uitgetrokken voor het requisitoir. De strafeis volgt aan het eind van de middag.