Koning Willem-Alexander: steun kunstenaars, ga kijken

Koning Willem-Alexander roept mensen op kunstenaars te steunen. “Ik heb bewondering voor de manier waarop makers in de kunst de moed erin houden. Daar hebben ze onze steun bij nodig. Dus: houd anderhalve meter afstand, maar ga kijken in de galeries, in de open studio’s en in de musea!”, zo zei hij donderdag bij de uitreiking van de Koninklijke Schilderprijs in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Deze prijs werd als koninklijke subsidie ingesteld in 1871.

De bijeenkomst ging, met inachtneming van coronaregels, door met dertig genodigden. Willem-Alexander was blij “dat wij bij elkaar zijn om de beeldende kunst te steunen”. Normaal gesproken zouden er 350 gasten zijn geweest. “Dit is een ongelofelijk moeilijk jaar voor heel veel mensen, en zeker ook voor kunstenaars. Voor jonge kunstenaars al helemaal. Je zult dit jaar maar afgestudeerd zijn aan één van de academies. Géén eindexpositie. Geen trotse ouders die komen kijken. Geen feest met je vrienden na afloop. Nauwelijks mogelijkheden om je werk aan een groter publiek te laten zien.”

“Het afgelopen half jaar hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het voelt als de cultuur in ons leven wegvalt. Kunst is zuurstof voor het hart en voedsel voor de geest. Dit is misschien wel het grootste verschil tussen mens en dier: wij kunnen niet zonder cultuur, met grote en kleine C”, herhaalde koning Willem-Alexander een uitspraak die hij eerder dit jaar ook al had gedaan.

Hij vond het bijzonder dat er dit jaar drie vrouwelijke winnaars waren. Dat is niet eerder voorgekomen. De winnaars Janne Schipper, Charlott Weise, Dan Zhu moesten, coronaproof, hun envelop met onderscheiding zelf oppakken.