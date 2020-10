Minister: twee hostingbedrijven doen te weinig tegen kinderporno

Twee internethostingbedrijven in Nederland doen niet genoeg om onlinekinderporno aan te pakken. Bij één is er zelfs twijfel of het zich aan de gemaakte afspraken wil houden, blijkt uit onderzoek van de TU Delft dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) donderdag met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

De TU Delft deed de afgelopen tijd onderzoek naar de manier waarop hostingbedrijven meldingen van kinderporno oppikten. De afspraak is dat hostingbedrijven meldingen van het Meldpunt Kinderporno serieus nemen en binnen 24 uur oppakken.

Voor de zomer werden zeventien bedrijven gewaarschuwd, omdat er op hun servers kinderpornografisch materiaal was aangetroffen. Grapperhaus gaf de bedrijven tot 1 september stappen te nemen om het aantal meldingen terug te dringen. Twee van die bedrijven worden nu door de minister met naam en toenaam genoemd.

De servers van Nforce bevatten een “extreem grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal”: alleen in de eerste acht maanden van dit jaar kreeg het bedrijf bijna 180.000 meldingen van het Meldpunt Kinderporno. Aan het einde van het onderzoek van de TU Delft ging ruim 93 procent van alle Nederlandse meldingen over kinderporno over Nforce.

Bij het bedrijf IP Volume “bestaat er gegronde twijfel of dit bedrijf het Meldpunt Kinderporno accepteert als serieuze melder en online seksueel kindermisbruik aanpakt zoals met internetbedrijven is afgesproken”, schrijft de minister. De TU Delft kon het bedrijf niet goed meenemen in zijn onderzoek, omdat het meldingen niet serieus oppakte en zelfs belemmeringen opwierp. Het Meldpunt zag zich genoodzaakt de meldingen door te zetten naar de politie om ze een “dwingender karakter” te geven.

Grapperhaus ziet ook positieve ontwikkelingen in de strijd tegen kinderporno. De meeste aangeschreven bedrijven hebben serieuze stappen genomen, en sinds het begin van de zomer is het aantal controles op mogelijk kinderpornografisch materiaal enorm toegenomen.

Begin juli meldde Grapperhaus nog dat het om checks op 67 miljoen afbeeldingen ging, waarbij in 10.000 gevallen sprake was van kinderporno. “Inmiddels is dit gestegen naar 18,2 miljard afbeeldingen die zijn gecheckt met bijna 7,4 miljoen hits”, aldus de minister.

De minister werkt nog aan een wet om hostingbedrijven te kunnen dwingen meldingen op te pikken. Hiervoor wil hij een nieuwe toezichthouder in het leven roepen.