De storing waardoor bij talloze ziekenhuizen donderdag aanmeldzuilen niet werkten en videobellen niet mogelijk was, is naar verwachting in de loop van de donderdagavond “opgelost bij alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij ICTZ”, meldt deze ict-dienstverlener.

“De oplossing voor de storing is inmiddels gevonden”, aldus het bedrijf dat zegt dat de eerste zorginstelling alweer is aangesloten.